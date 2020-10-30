Мнение: Естественный ход

30.10.2020, 11:55, Разное

В России зафиксировали 18 тысяч заболевших за истекшие сутки. Власти одной головой успокаивают, что никаких локдаунов не допустят, другими головами принимают решения, вводящие ограничения, причем ретивость и свирепость мер террора и принуждения пока выглядят существенно выше, чем даже весной-летом.

При этом в Китае нет ограничений, нет локдаунов, 25 человек на полуторамиллиардную страну зарегистрировано как носители вируса (не заболевшие – а именно носители, давшие положительный тест), 24 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Тот же Китай в начале года демонстрировал ужасающие показатели и динамику, а свирепость китайских локдаунов не в пример суровее любых европейских или российских. В других странах ЮВА картина в целом схожая – буквально точечные заражения и фактическое прекращение даже признаков не то что эпидемии, а локальных вспышек.

По всей видимости, связь здесь прямая. Как только власти стран ЮВА перестали кошмарить свое население и экономики, как только они ввели в действие стандартные протоколы реагирования на инфекционные вспышки, прекратили тотальный террор – все наладилось. Не сказать, что мгновенно, но в целом ситуация уже приобрела абсолютно естественный вид, ход и течение. Как и в прошлые годы во время обычных сезонных заболеваний.

Европа, США, Россия, Латинская Америка категорически не желают возвращения к естественному и привычному ходу событий – им крайне необходим террор против населения, пусть даже и ценой падения экономик.Что лишь укрепляет в мысли, что коронавирус – просто повод. Подвернувшийся или проектно созданный – неважно. Не было бы его, нашлась бы другая причина, по которой население стали бы загонять в Бухенвальд. Компьютерный вирус, новая вспышка международного терроризма – да какая разница. Политический рынок – это такой же рынок, как и рынок товаров и услуг. Есть спрос – появится и предложение. У национальных управляющих элит возник острый спрос на сворачивание (хоть бы и временное) прав и свобод в силу крайней необходимости проведения каких-то решений и мероприятий. Население должно быть выключено в этот период из числа потенциальных угроз и факторов неопределенности. Поэтому и Освенцим в каждый дом. И беконечный информационный террор, деморализующий и пугающий.

Регион ЮВА, по всей видимости, свои задачи решил, а потому транжирить ресурс на фашизм ему теперь без надобности. Потому он и вернулся к нормальному и естественному ходу событий, в котором коронавирус – обычное инфекционное заболевание со своими законами протекания и развития.