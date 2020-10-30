 

Легендарный пикап Chevrolet K5 Blazer превратили в электрокар

30.10.2020, 11:35, Новости дня

Подразделение Chevrolet Performance продемонстрировало уникальную версию пикапа K5 Blazer 1977 года, который получил электрическую силовую установку.

В свою очередь, данная модификация может появиться в свободной продаже уже к середине 2021 года. Под капотом ранее применялся 6,55-дюймовый бензиновый двигатель, однако в новом исполнении используют электрическую силовую установку от популярной модели Bolt EV. Автомобиль сможет выдать мощность 200 л.с.

Все компоненты для электрокара будут установлены в багажном отсеке, что позволит добиться более привлекательного вида. Электрический пикап K5 Blazer получит 4-ступенчатую трансмиссию, электроусилитель руля, а также электронасос. Что касается дизайна интерьера, то здесь максимально сохранят прежние элементы модели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Эксперт предположил, что может быть источником выброса радиации над Европой

26.07 / В Николаевской области директор коммунального предприятия вымогал $20 тыс. – СБУ

22.10 / Путин предупредил о грядущих «тектонических сдвигах» во всех сферах

03.08 / ФСБ задержала 42 подпольных оружейника

03.10 / Пугачева сообщила о смерти близкого друга

07.07 / Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

29.07 / Определен механизм клеточной коммуникации, который управляет адаптацией рака

18.10 / Посол предостерег США от надежд «разорвать» экономику России

09.09 / Новый Evo Electric получил переднеприводную систему

01.10 / Спасатели всю ночь тушили пожары в Луганской области. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска