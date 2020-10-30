Легендарный пикап Chevrolet K5 Blazer превратили в электрокар

30.10.2020, 11:35, Новости дня

Подразделение Chevrolet Performance продемонстрировало уникальную версию пикапа K5 Blazer 1977 года, который получил электрическую силовую установку.

В свою очередь, данная модификация может появиться в свободной продаже уже к середине 2021 года. Под капотом ранее применялся 6,55-дюймовый бензиновый двигатель, однако в новом исполнении используют электрическую силовую установку от популярной модели Bolt EV. Автомобиль сможет выдать мощность 200 л.с.

Все компоненты для электрокара будут установлены в багажном отсеке, что позволит добиться более привлекательного вида. Электрический пикап K5 Blazer получит 4-ступенчатую трансмиссию, электроусилитель руля, а также электронасос. Что касается дизайна интерьера, то здесь максимально сохранят прежние элементы модели.