Расследование лесных пожаров в Австралии предупреждает о приближении «сложных бедствий»

30.10.2020, 11:35, Новости дня

«Австралийцы должны быть готовы к «усугублению» накладывающихся друг на друга кризисов, поскольку они сталкиваются с более частыми, дорогостоящими и серьезными бедствиями, вызванными изменением климата», – говорится в расследовании недавних крупных лесных пожаров в стране, сообщает портал Phys.org.

После разрушительных пожаров 2019-20 годов, в результате которых погибли 33 человека и сгорела территория размером с Великобританию или Гану, Королевская комиссия заявила австралийцам, что «то, что было беспрецедентным, теперь является нашим будущим». Предсказывая будущее, в котором бедствия «к сожалению, будут более частыми и более серьезными», комиссия заявила: «Мы также можем ожидать большего числа одновременных и последовательных опасных событий. За последние 12 месяцев наблюдались засуха, волны тепла и лесные пожары, за которыми последовали сильные штормы, наводнения и пандемия».

К тому времени, когда лесные пожары прекратились в марте, они убили или переселили почти три миллиарда животных и обошлись экономике примерно в 7 миллиардов долларов США. Но комиссия предупредила, что ежегодная стоимость стихийных бедствий, вероятно, вырастет примерно до 27 миллиардов долларов к 2050 году, даже без учета влияния глобального потепления. В докладе большое внимание уделяется изменению климата на более экстремальную погоду и отмечается: «Дальнейшее глобальное потепление в течение следующих двух десятилетий неизбежно. В результате прогнозируется, что уровень моря продолжит повышаться. Согласно прогнозам, количество тропических циклонов уменьшится, но их интенсивность возрастет. Ожидается, что наводнения и лесные пожары станут более частыми и интенсивными».

Среди 80 рекомендаций в отчете содержится призыв к получению более точных данных и более детальных прогнозов о том, что изменение климата означает для конкретных областей. При этом отчет не стал призывать консервативное правительство – которое приняло очень медленные контрмеры – устранить первопричины, вызвав разочарование у большинства экспертов. «У нас есть переполненная ванна неприятностей», – сказал Майкл Кларк, эколог из университета Ла Троб. «Конечно, мы можем сосредоточиться на мониторинге уровня воды в ванне, вытирая, когда она выливается, но мы также можем рассмотреть закрытие кранов».

Премьер-министр Скотт Моррисон неоднократно преуменьшал связь между климатом и лесными пожарами и обещал сохранить Австралию в качестве одного из ведущих мировых экспортеров угля и природного газа. Склонная к лесным пожарам Австралия провела десятки расследований причин лесных пожаров и шагов, которые можно было бы предпринять для их смягчения, но многие меры, рекомендованные расследованиями еще с 1930-х годов, до сих пор не реализованы.