 

В России запретили курение кальянов в кафе

30.10.2020, 11:23, Разное

В России с пятницы начали действовать изменения в законе “Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака”. Они предусматривают запрет на курение кальянов с содержанием никотина в ресторанах и заведениях общественного питания.

За нарушение закона физическим лицам может быть выписан штраф от 500 до 1500 рублей, индивидуальным предпринимателям – до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 90 тысяч рублей. Кроме того, в поправках также имеется запрет на продажу несовершеннолетним продукции с содержанием никотина свыше 20 миллиграмм на миллилитр, сообщает “Москва 24”.



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