Новым главой полиции Минска стал Гриб

30.10.2020, 11:23, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Гриба новым начальником Главного Управления внутренних дел Минска. Его предшественник – Иван Кубраков – стал новым министром внутренних дел Белоруссии.

Ранее стало известно, что Лукашенко освободил от должности экс-главу МВД Юрий Караева. Он получил должность помощника главы государства по Гродненской области. Представляя сотрудникам министерства новых руководителей, белорусский лидер также вручил Грибу погоны генерал-майора полиции, сообщает RT.