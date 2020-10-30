 

Новым главой полиции Минска стал Гриб

30.10.2020, 11:23, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Гриба новым начальником Главного Управления внутренних дел Минска. Его предшественник – Иван Кубраков – стал новым министром внутренних дел Белоруссии.

Ранее стало известно, что Лукашенко освободил от должности экс-главу МВД Юрий Караева. Он получил должность помощника главы государства по Гродненской области. Представляя сотрудникам министерства новых руководителей, белорусский лидер также вручил Грибу погоны генерал-майора полиции, сообщает RT.



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