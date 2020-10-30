 

В Татарстане определили несколько версий нападения на полицейских

30.10.2020, 11:08, Новости дня

Правоохранительные органы занимаются отработкой нескольких версий произошедшего в городе Кукмор (Татарстан) нападения на полицейских, в результате которого один из них был ранен, а нападавший погиб, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Президенту Республики Татарстан оперативно доложено о произошедшем. На месте сейчас работает министр внутренних дел по Республике Татарстан и прокурор республики. Правоохранителями отрабатывается несколько версий произошедшего. По итогам оперативно-разыскных и следственных действий дополнительная информация будет доведена до общественности. Вопрос находится на личном контроле Рустама Минниханова», – передает ТАСС слова Галимовой.

По ее словам, правоохранителями отрабатываются несколько версий произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.



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