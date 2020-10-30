Власти Москвы опровергли ажиотажный спрос на продукты

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30.10.2020, 11:08, Новости дня

В Москве не наблюдается ажиотажный спрос на продукты, магазины обеспечены запасом товаров, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы не наблюдает ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

Ранее СМИ сообщили, что около трети жителей РФ готовятся к введению новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса и закупают впрок товары первой необходимости. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пандемия коронавируса изменила расходы граждан. 



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