Власти Москвы опровергли ажиотажный спрос на продукты

30.10.2020, 11:08, Новости дня

В Москве не наблюдается ажиотажный спрос на продукты, магазины обеспечены запасом товаров, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы не наблюдает ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

Ранее СМИ сообщили, что около трети жителей РФ готовятся к введению новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса и закупают впрок товары первой необходимости.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пандемия коронавируса изменила расходы граждан.