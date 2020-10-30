Ученые подтвердили у переболевших коронавирусом долгий иммунитет

30.10.2020, 10:53, Разное

Ученые из Нью-Йорка доказали, что у людей, перенесших коронавирус нового типа, присутствует длительный иммунитет. В течение нескольких месяцев он защищает человека от инфицирования.

В научной работе американских медиков были задействоаны свыше 30 тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Все они прошли скрининг в медцентре Маунт-Синай. У 90% испытуемых врачи выявили присутствие антител класса иммуноглобулинов G (IgG), направленных против S-белка коронавируса. Их уровни оказались полностью стабильными на протяжении следующих пяти месяцев.

В процессе исследования исследователи использовали метод иммуноферментного анализа. В рамках него происходит взаимодействие между антителами и антигеном. Результаты проведенного эксперимента не подтверждают ранее озвученную версию о том, что IgG людей, которые перенесли коронавирус, быстро исчезают.

Напомним, что всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 подхватили 45 миллионов человек. Выздороветь удалось 30,3 миллиона пациентов, а 1,18 миллиона – скончались.