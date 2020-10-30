 

Полина Гагарина назвала точный охват своей талии

30.10.2020, 10:53, Разное

Популярная российская певица Полина Гагарина назвала точный охват своей талии. По словам артистки, он составляет 57 сантиметров.
На днях Полина Гагарина была на примерке платьев. Практически все наряды были на нее большими. На одном из видео, обнародованном в разделе “Истории” в социальной сети Instagram, артистка решила рассказать о размере своей талии. Собеседницы знаменитости предположили, что охват наиболее узкой части живота составляет 50 сантиметров. Однако наставница проекта «Голос» заявила, что показатель больше на семь сантиметров.

Полина Гагарина после вторых родов регулярно занимается спортом с личным тренером и придерживается правильного питания. Весной она призналась, что весит 50 килограммов.



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