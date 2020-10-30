Назван размер заработка персонала российских звезд

30.10.2020, 10:53, Разное

Журналисты выяснили, какую зарплату звезды российской эстрады платят своим помощникам. Оклад персонального ассистента является не большим, однако можно хорошо заработать на должности стилиста или же визажиста.

Рядом с большинством знаменитостей постоянно находится личный помощник, который зарабатывает около 35 тысяч рублей в месяц. Считается, что человек на данном посту получает огромное количество опыта.

В окружении звезд постоянно присутствуют визажисты. Минимальная стоимость их услуг составляет 30 тысяч рублей. Если нужно сопровождение знаменитости на мероприятие, то придется доплатить еще 50 тысяч рублей.

Филипп Киркоров первым среди звезд отечественного шоу-бизнеса ввел моду на разбор гардероба. Без помощника ему бы не удалось формировать готовые образы из множества одежды. Уже шесть лет у поп-короля работает Арсен Айрапетов. Час его работы стоит пять тысяч рублей. Разбором гардероба специалист старается не заниматься, поскольку проще собрать его с нуля. После согласования всех моментов с заказчиком Айрапетов отправляется на шопинг. За свои услуги он берет 50 тысяч рублей. Через два года с момента начала сотрудничества с Киркоровым стилист насобирал на квартиру в Москве.

От пяти тысяч рублей стартует ценник на массаж, который необходим после тяжелых съемок. Знаменитости также заботятся об обучении своих детей. Звездные мамы в Instagram советуют Елену Куликову в качестве первого педагога для малышей. Консультация у нее стоит пять тысяч рублей, а разовое занятие – от двух до трех с половиной тысяч рублей.

Домработницам знаменитости платят в среднем 75-100 тысяч рублей в месяц, на должности водителя можно заработать 80 тысяч рублей, телохранителя – минимум 90 тысяч рублей. Услуги няни звезды оценивают в 100 тысяч рублей, повара – в пять тысяч рублей в день. Те, кто имеет большую придомовую территорию, нуждаются в садовнике. Он может заработать от 20 тысяч рублей в месяц.