 

Европейский политик – брексит без сделки станет для Германии катастрофой

30.10.2020, 10:40, Новости дня

Германия сильнее других стран ЕС пострадает от экономических последствий брексита, если Лондону и Брюсселю так и не удастся заключить сделку. Об этом заявил бывший депутат Европейского парламента Ханс-Олаф Хенкель в интервью Daily Express. Хенкель предостерёг Брюссель от предположений, что брекит — это лишь «британская проблема».


Reuters

Бывший депутат Европейского парламента и бывший глава Федерального объединения немецкой промышленности Ханс-Олаф Хенкель в интервью Daily Express предупредил о «катастрофических» последствиях завершения переговоров по брекситу без сделки для Германии. 

Вслед за публикацией отчёта крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на страховании экспортных кредитов, Euler Hermes, согласно которому, вероятность отсутствия соглашения составляет 45%, Хенкель выразил опасения относительно того, что Германия понесёт наибольшие убытки, чем любая другая страна Евросоюза. 

По данным компании, отказ от сделки поставит под угрозу экспорт на общую сумму €33 млрд, четверть из которых составит экспорт из Германии. По словам Хенкеля, это станет колоссальным ударом для немецкой автомобильной промышленности и других важнейших отраслей экономики страны. 

Хенкель отметил, что Германия является третьим по величине экспортёром среди всех стран мира, при этом Великобритания — третий по величине немецкий партнёр после США и Китая.

В связи с этим политик предупредил, что не следует недооценивать соответствующий риск, и предостерёг Брюссель от самонадеянных предположений о том, что брекит является лишь «британской проблемой». 

«Совершенно очевидно, что брексит — проигрышный план как для ЕС, так и для Великобритании. Однако преобладающее в Евросоюзе ощущение наводит на мысль, что это, прежде всего, британская проблема», — приводит Daily Express слова бывшего депутата Европарламента.

По мнению Хенкеля, даже если Великобритания останется в едином европейском рынке, негативных экономических последствий не только для Лондона, но и для Берлина не избежать. 

«Однако без этого Германия пострадает больше, чем любая другая страна ЕС, за исключением самой Великобритании», — заявил Хенкель.

При этом, по его словам, уже до 31 декабря брексит оказывает своё негативное влияние. По крайней мере, с момента вступления Великобритании в переходный период, который продлится до конца года, в стране резко упали продажи автомобилей немецкого производства.

Хенкель напомнил, что Германия экспортирует в Великобританию не только автомобили, но и станки фирмы Trumpf, бытовую технику Miele и моторизированные инструменты предприятия Stihl.

По мнению политика, в связи с этим канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена вмешаться и подтолкнуть главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье отказаться от ультиматума покинуть стол переговоров до 31 октября.

«Брексит сам по себе является экономической и политической проблемой, но отсутствие сделки стало бы катастрофой. Кризис, вызванный распространением коронавируса, сам по себе уже является серьёзным бедствием как для британской, так и для европейской экономики. Поэтому я уверен, что в конце концов сделка будет», — подытожил Хенкель в интервью Daily Express.



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