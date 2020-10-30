Отношения Москвы и Анкары проходят испытание на выносливость

30.10.2020, 10:40, Новости дня

В последнее время в отношениях Турции и РФ было много серьёзных кризисов, однако все они так или иначе решались путём компромиссных формул, которые были найдены Эрдоганом и Путиным. Как пишет издание Hürriyet, сегодня между Анкарой и Москвой закрепляется своеобразная модель отношений, которую можно охарактеризовать как «соперничество и сотрудничество через конфликт», но сработает ли эта модель, выработавшаяся в ходе прошлых кризисов, покажет только время.



Reuters

26 октября РФ нанесла суровый удар с воздуха по вооружённой оппозиционной группировке, близкой к Турции, в Идлибе. За три дня до этого атаке подвергся район расположения нефтеперерабатывающих заводов, выпускающих дизельное топливо, и рынка такого топлива близ селения Аль-Кусса в сельской местности Джераблуса. Как пишет Hürriyet, тот факт, что эти две атаки произошли одна за другой, достаточно ясно показывает, на каком хрупком основании в эти дни стоят отношения Турции с Россией.

Как отмечает турецкое издание, в период, когда российско-турецкие отношения испытывают на себе определённое давление из-за поддержки, которую Турция оказывает Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе, РФ этими ходами встраивает и Сирию в качестве противовеса в уравнение, связанное с этим процессом.

На фоне этого стоит вспомнить телефонный разговор, состоявшийся между Эрдоганом и Владимиром Путиным 14 октября. В заявлении Кремля по итогам переговоров было сказано, что стороны подчеркнули настоятельную необходимость прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Однако в заявлении администрации президента Турции по поводу этих переговоров говорится: «Президент Эрдоган заявил, что Армения, которая спровоцировала новый кризис, атаковав территории Азербайджана, пытается закрепить продолжающуюся почти 30 лет оккупацию азербайджанских земель, и Турция как в рамках своего статуса в Минской группе ОБСЕ, так и в рамках двусторонних отношений выступает за долгосрочное урегулирование проблемы».

По мнению автора статьи, то, что акценты в заявлениях двух сторон не по всем позициям расставлены одинаково, говорит о нежелании Москвы скрывать свои разногласия с Анкарой на данном этапе отношений. В этой связи нетрудно догадаться, что с помощью двух рассматриваемых атак РФ пытается приобрести дополнительную переговорную силу против Турции в критически важных переговорах по Кавказу, включив в них и Сирию.

«С этой точки зрения, можно предположить, что в турецко-российские отношения встраивается уравнение по принципу «сообщающихся сосудов», на одной стороне которого — Сирия, на другой — Кавказ», — пишет автор материала.

Как заключает издание, в последнее время в отношениях Турции и РФ было много кризисов, в результате которых стороны серьёзно сталкивались друг с другом. Однако при всей возникавшей турбулентности эти кризисы можно было так или иначе преодолеть путём компромиссных формул, которые были найдены Эрдоганом и Путиным. Сегодня между Анкарой и Москвой закрепляется своеобразная модель отношений, которую можно охарактеризовать как «соперничество и сотрудничество через конфликт», но сработает ли эта модель, выработавшаяся в ходе прошлых кризисов, покажет только время. На сегодняшний день складывается ощущение, что Турция и РФ пока не близки к компромиссу.