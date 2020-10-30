Ряд российских мужчин хотели бы уйти в декрет вместо жен

30.10.2020, 10:23, Разное

Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди 1600 россиян чтобы определить долю мужчин, готовых уйти в декретный отпуск вместо своих жен. Она оказалась немалой.

Отправиться ухаживать за ребёнком готовы 12% представителей сильного пола. Но подавляющее большинство мужчин (87%) всё же считают, что в декрет должна уходить женщина. При этом они являются сторонниками равного разделения домашних обязанностей и хотят воспитывать детей наравне с супругами. Такого мнения чаще придерживаются молодые мужчины в возрасте от 18 до 34 лет, сообщает РИА “ФАН”.