 

Ряд российских мужчин хотели бы уйти в декрет вместо жен

30.10.2020, 10:23, Разное

Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди 1600 россиян чтобы определить долю мужчин, готовых уйти в декретный отпуск вместо своих жен. Она оказалась немалой.

Отправиться ухаживать за ребёнком готовы 12% представителей сильного пола. Но подавляющее большинство мужчин (87%) всё же считают, что в декрет должна уходить женщина. При этом они являются сторонниками равного разделения домашних обязанностей и хотят воспитывать детей наравне с супругами. Такого мнения чаще придерживаются молодые мужчины в возрасте от 18 до 34 лет, сообщает РИА “ФАН”.



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