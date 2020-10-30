Новый рекорд: коронавирус в России сразил за сутки 18,2 тысячи человек

30.10.2020, 10:23, Разное

Диагноз поставили жителям 84 регионов страны. В оперативном штабе рассказали, что у 22,3% их них болезнь протекает без симптомов. За сутки выздоровели 14 519 граждан, умерли 355 человек.

Больше всего случаев зарегистрировали в Москве – 5 268. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 801 инфицированным. Третью строчку заняла Московская область, где заболели 524 местных жителя.

Отметим, что в первую десятку также вошли Нижегородская, Архангельская, Ростовская, Воронежская, Свердловская, Иркутская области и Красноярский край.

Таким образом, всего коронавирусом в России заразились 1,5 миллиона граждан. Победили коварный недуг 1,2 миллиона человек. Жертвами стали 27,6 тысячи пациентов.

На этой неделе по всей стране стал действовать всеобщий масочный режим. Средства защиты необходимо носить в транспорте, магазинах, аптеках и местах массового скопления людей.

В Кремле заявили, что система здравоохранения сегодня испытывает максимальную нагрузку. Заполненность коек для инфицированных в некоторых регионах составляет 90%.

Несмотря на это президент Владимир Путин не планирует вводить всеобщий режим самоизоляции. Новый карантин может стать серьезным ударом для российской экономики.