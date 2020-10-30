Перечислены способы отслеживания работы удаленных сотрудников

30.10.2020, 10:17, Разное

Специалист объяснил, как следить за своими сотрудниками, работающими в удаленном режиме. По словам основателя сервиса DLBI Ашота Оганесяна, некоторые способы позволяют определить, работает человек или нет, а также, не использует ли он конфиденциальную информацию в личных целях.

В условиях пандемии коронавируса многие компании приняли решение перевести своих работников на удаленный режим, однако некоторые сотрудники могут тратить рабочее время впустую. Для пресечения этого Ашот Оганесян советует использовать тайм-трекеры или агенты мониторинга с функцией записи экрана. Программы с DLP-системой помогают предотвратить утечку данных путем контроля потоков информации.

Однако не все фирмы предпочитают следить за работой своих сотрудников. Ашот Оганесян полагает, что у таких компаний просто нет опыта управления удаленным персоналом. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова советовала школьникам привыкать к дистанционному режиму обучения.