Анна Седокова вспомнила, как произошло ее знакомство с Янисом Тиммой

30.10.2020, 10:17, Разное

В одном из интервью Анна Седокова, которая ранее отказывалась комментировать роман с Янисом Тиммой, пояснила о своем знакомстве с баскетболистом. Латвийский спортсмен, ставший ее мужем, сначала разозлил певицу своим поведением.

Знаменитости впервые увидели друг друга на закрытом мероприятии, на котором Анна Седокова представляла свою марку одежды. Янису Тимме одна из сотрудниц артистки презентовала свитшот, но он попросил оставить его на стойке бара, чтобы забрать позже. У 28-летнего баскетболиста были свои планы – он собрался ехать в ночной клуб в компании девушек. Певицу возмутил тот факт, что кто-то смеет «разбрасываться плодами ее труда». Однако спортсмен свое обещание сдержал и забрал свитшот, опубликовав в микроблоге Instagram видео в нем. Артистку этот факт обрадовал, она поблагодарила Яниса Тимму за рекомендацию ее бренда. Пара начала активно переписываться в Сети, а баскетболист настойчиво звал 37-летнюю певицу на свидание. Анна Седокова долго ему отказывала, так как спортсмен был женат и воспитывал маленького сына. Вскоре последовал громкий развод латвийского баскетболиста, который его новая возлюбленная отказывалась комментировать.

Знаменитости вместе больше года, а спустя пару месяцев после того, как Анна Седокова получила предложение руки и сердца, они официально оформили отношения.