Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки впервые превысило 8 тыс.
30.10.2020, 10:15, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8312 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы монитогинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 30 октября.
За сутки умерло 173 человека, выздоровело 3394 пациента.
Предыдущий рекорд составил 7517 новых случаев, он был зафиксирован 22 октября.
В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 378 729 случаев COVID-19, 7041 человек умер, 155 026 выздоровело.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Винницкая область – 10 115;
Волынская область – 13 326;
Днепропетровская область – 14 655;
Донецкая область – 9643;
Житомирская область – 13 866;
Закарпатская область – 14 158;
Запорожская область – 9567;
Ивано-Франковская область – 19 981;
Киев – 36 768;
Киевская область – 16 119;
Кировоградская область – 2398;
Луганская область – 3575;
Львовская область – 29 314;
Николаевская область – 7574;
Одесская область – 24 116;
Полтавская область – 9220;
Ровенская область – 18 857;
Сумская область – 11 508;
Тернопольская область – 20 411;
Харьковская область – 35 675;
Херсонская область – 3800;
Хмельницкая область – 15 227;
Черкасская область – 8952;
Черновицкая область – 21 273;
Черниговская область – 8631
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 30 октября, число случаев COVID-19 в мире превысило 45 млн, 1 млн 181 тыс. умерли, 30,3 млн выздоровели.
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