Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза

30.10.2020, 10:15, Новости дня

Что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Эта информация появилась утром 29 октября 2020 года на сайте Офиса главы государства.

В сообщении уточнялось, что СНБО пройдет в закрытом режиме и будет посвящено “определению мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороны страны”.

“Сокрушительные удары, наносимые достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся общественно опасными”, – приводил слова Зеленского Офис президента.

29 октября 2010 года, Киев, заседание СНБО. Фото: president.gov.ua

В сообщении также подчеркивалось, что лидер украинского государства наработает и представит парламенту неотложные законопроекты, которые “в дальнейшем предотвратят возникновение подобных кризисных ситуаций”.

За полтора часа до появления этой новости на сайте президента на своей странице в Facebook высказался и секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что отдельные их действия угрожают национальной безопасности Украины”, – написал чиновник.

Из-за чего переполох

Причиной негодования президента и срочного созыва заседания СНБО стало решение Конституционного Суда Украины от 27 октября в деле о соответствии отдельных положений закона “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса непосредственно конституционным нормам.

Справка “ГОРДОН”. Дело о соответствии Конституции положений антикоррупционного закона и отдельных статей Уголовного кодекса суд начал рассматривать в связи с обращением 4 августа 2020 года 47 народных депутатов от фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Парламентарии требовали от Конституционного Суда признать неконституционными:

а) полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции;

б) требование закона указывать в декларации информацию о членах семьи;

в) две статьи Уголовного кодекса – о незаконном обогащении и о внесении недостоверной информации в декларацию;

г) статьи Гражданского кодекса о конфискации незаконных активов.

Текст решения появился спустя сутки на официальном сайте КСУ. В 22-страничном документе суд признал неконституционными ключевые положения действующего антикоррупционного законодательства Украины, в первую очередь касающиеся полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В конце документа указано, что “решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано”.

Киев, здание Конституционного Суда. Фото: Depositphotos.com

Что именно решил Конституционный Суд

Согласно анализу издания “Бабель”, после решения суда Национальное агентство по предотвращению коррупции:

Лишилось доступа к реестрам с информацией о топ-чиновниках (например, к реестрам о недвижимости).

Не может выписывать админпротоколы за нарушения антикоррупционного законодательства, выносить предписания о конфликте интересов или нарушении этических норм и получить на этот счет пояснения чиновников.

Не может обжаловать в судах законы и другие акты, принятые с нарушением антикоррупционного законодательства.

Должно закрыть свободный доступ к единому реестру деклараций чиновников, судей, силовиков и т.д.

Не может проверять, вовремя ли поданы декларации, правильно ли они заполнены и правдива ли в них информация. Агентство не может обращаться в Специальную антикоррупционную прокуратуру или Офис генпрокурора с ходатайствами признать активы незаконно полученными, даже если у него есть доказательства.

Лишилось возможности выяснять, соответствуют ли их расходы доходам. Декларанты больше не должны подавать информацию о больших покупках, продаже имущества и других доходах.

Кроме того, КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за неправдивую информацию в декларациях или за их неподачу. За такое нарушение, согласно решению суда, нужно наказывать менее строго, поскольку вред от таких действий недостаточно велик.

“Это значит, теперь НАБУ должно закрыть все 110 уголовных производств по этой статье. Например, дело в отношении действующего мэра Одессы Геннадия Труханова”, – отмечает “Бабель”, напоминая, что в августе этого года Труханову вручили подозрение в том, что он не указал в декларации за 2017-й информацию о доходах и имуществе жены. Общая сумма незадекларированного имущества – 16,3 млн грн.

Почему это плохая новость

Антикоррупционная реформа, включавшая принятие ряда законов и создание специализированных органов, была одним из ключевых условий предоставления Украине безвизового режима со странами Евросоюза.

Решение КСУ может стать основанием для приостановки безвиза. Об этом говорится в письме представителя Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по евроинтеграции Ольге Стефанишиной, которое оказалось в распоряжении LIGA.net.

“Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима”, – приводит слова из письма дипломата издание.

По словам Точицкого, ряд решений Конституционного Суда, а также Окружного административного суда Киева по антикоррупционным органам “обострили проблематику” конституционного курса Украины на получение полноправного членства в Евросоюзе (26 октября Окружной административный суд Киева постановил отстранить от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника).

Помимо отмены безвиза, отмечается в письме, решение КСУ может отразиться на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, на интеграции в энергетический рынок ЕС, заключении соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг, интеграции в единый цифровой рынок и многом другом.

“А судьи кто?”

Свое решение КСУ объяснил тем, что прежние полномочия НАПК позволяли ведомству влиять на всех судей, в том числе Конституционного Суда, что означало “контроль исполнительной ветви власти за судебной”. Необходимость декларирования как такового КСУ не отрицает, но требует соблюдать принцип независимости судебной власти.

Вердикт в деле о конституционности отдельных положений аникоррупционного законодательства принимала Большая палата Конституционного Суда, состоящая из 15 судей. Четверо из них выступили против решения, а именно Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колиснык и Василий Лемак.

Заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый уже опубликовал свое “особое мнение”, в котором, в частности, называет юридически необоснованным признание неконституционной статьи 336-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за неправдивую информацию в декларациях или за их неподачу.

Судья КСУ Сергей Головатый. Фото: ccu.gov.ua

Головатый также убежден, что наличие у Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции контрольных функций и полномочий по всем субъектам, на которых распространяется действие закона о декларациях (включая судей), не может рассматриваться как контроль “над судебной властью”.

“Ведь определенные законом полномочия НАПК не являются вмешательством в профессиональную деятельность судей – осуществление правосудия, а направлены на достижение легитимной цели – предотвращение коррупции в государстве, в том числе путем проверки, формирования добропорядочности лиц, выполняющих некоторые функции государства или местного самоуправления”, – отметил замглавы КСУ.

После заседания Конституционного Суда Нацагентство по предотвращению коррупции заявило, что решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование принимали судьи, которых самих в этом подозревают.

Признаки недостоверного декларирования обнаружили у судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого. У Головатого, утверждает агентство, в декларации за 2019 год выявлено недостоверных сведений на сумму 3,6 млн грн, а в декларации Завгородней за 2018 год обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 – 754 тыс. грн.

В агентстве также отметили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – использование заведомо поддельного документа.

Позже выяснилось, что в 2018 году председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий стал владельцем земельного участка в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, о чем сообщили журналисты расследовательской программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”). В своей декларации о доходах глава КСУ эту информацию не указал.

Реакция на решение КСУ

Решение КСУ по фактическому демонтажу антикоррупционной платформы Украины вызвало резко негативную реакцию как в обществе, так и в политикуме, причем как в украинском, так и западном.

Послы стран “Большой семерки” высказали обеспокоенность возможной отменой антикоррупционных реформ в Украине. “Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое”, – отметили дипломаты в совместном заявлении.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ уже закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”. НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит ведомству возможность открывать такую информацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение КСУ создает проблему для борьбы с коррупцией и развития Украины как европейского государства.

В комментарии “ГОРДОН” экс-нардеп и бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак заявил, что желание бизнесмена Игоря Коломойского и главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука поссорить Украину с Западом совпало с личным стремлением судей Конституционного Суда защитить себя от финансового контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии юрист Андрей Магера подчеркнул в общении с “ГОРДОН”, что электронное декларирование признано неконституционным по надуманным причинам.

На заседании СНБО Зеленский, по словам пресс-службы президента, заявил, что “нельзя допустить, чтобы враги Украины использовали решение Конституционного Суда для дискредитации нашей страны за рубежом” и поручил правоохранительным органам установить все детали принятия Конституционным Судом Украины (КСУ) решений об электронном декларировании. Также глава государства пообещал, что законопроекты для возобновления работы системы электронного декларирования будут подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные.

В пятницу, 30 октября, в Киеве перед зданием Конституционного Суда состоится митинг, организованный Transparency International Ukraine, Автомайданом, Центром противодействия коррупции, Фондом Dejure, “Движением сопротивления капитуляции”.