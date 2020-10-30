Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины – представительство ЕС

30.10.2020, 10:15, Новости дня

Решение Конституционного Суда Украины об отмене ряда антикоррупционных законодательных норм поставило под сомнение международные обязательства Украины. Об этом представительство Евросоюза в Киеве заявило в комментарии “Европейской правде” 29 октября.

В ЕС призвали украинские власти как можно скорее привести в соответствие с Конституцией работу антикоррупционной системы.

Евросоюз отреагировал на решение КСУ “с большой обеспокоенностью” и напомнил о своей беспрецедентной помощи, в том числе и финансовой, в создании антикоррупционной инфраструктуры, которая должна работать независимо, эффективно и свободно от политического или иного давления. В ЕС подчеркнули, что антикоррупционные институты, созданные по просьбе украинского народа, являются “краеугольным камнем трансформации Украины”, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

“Это решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС… Мы призываем украинские власти принять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины”, – говорится в сообщении.

В ЕС заявили о готовности помочь в возвращении правовой определенности для обеспечения работы эффективной системы предотвращения коррупции в Украине.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”. В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.