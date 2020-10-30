Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто

30.10.2020, 10:15, Новости дня

Участница шоу “Танцы со звездами” на “1+1” и бывшая солистка группы “ВИА Гра” Санта Димопулос в блиц-интервью изданию “Таблоид” рассказала, что не представляет свою жизнь без улыбки и телефона.

По словам певицы, самое большое ее достижение – это дети, и она хотела бы проводить с ними больше времени.

Певица также призналась, что из-за участия в “Танцах со звездами” не может заниматься сексом так часто, как ей хотелось бы.

“Жду окончания “Танцев…” – заявила она.

Своим самым большим разочарованием певица назвала измену, злость и несправедливость.

Санта Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-х. Димопулос также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Артистка принимает участие в новом сезоне проекта “Танцы со звездами”, премьера которого состоялась 30 августа.