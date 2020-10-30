 

Астероид Апофис может столкнуться с Землей

30.10.2020, 10:12, Разное

Ученые из Гавайского университет в Маноа, исследовали астероид Апофис, который в ближайшие годы очень близко подойдет к нашей планете. По словам астрономов, астероид диаметром около 300 метров может столкнуться с Землей.

В ходе исследований небесного тела, ученые обнаружили присутствие эффекта Ярковского, который возникает в ходе колебания температур на движущихся в космосе объектах. С одной стороны, которую освещает Солнце, астероид нагревается, а с теневой стороны наоборот – охлаждается. В результате данного физического явления у объекта появляется слабый реактивный импульс, который может оказать существенное влияние на траекторию движения.

Оказывается, когда ученые высчитывали траекторию полета Апофиса, то данный эффект не брали во внимание. В связи с этим вопрос «безопасного» сближения с нашей планетой был рассмотрен несколько небрежно. Когда же астрономы перепроверили свои расчеты с учетом эффекта Ярковского, то выяснили, что столкновение астероида с Землей возможно. И произойдет это событие в 2068 году.

Первое сближение космического тела с нашей планетой ожидается 13 апреля 2029 года. Пройдет оно на уровне орбиты спутников, окружающих Землю. При этом объект будет хорошо виден невооруженным глазом.

Научные сотрудники с уверенностью заявили, что при первом сближении в 2029 году астероид Апофис не столкнется с Землей. Однако ученых все же беспокоит тот факт, что каждый год космическое тело отходит от орбиты на 170 метров. Это в конце концов может привести к тому, что астероид упадет на нашу планету, вызвав катастрофические события.



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