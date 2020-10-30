Под Псковом возле бывшего концлагеря нашли возможные останки детдомовцев

30.10.2020, 10:09, Новости дня

В псковской деревне Глоты, вблизи которой во время оккупации находился нацистский концлагерь, обнаружено место убийства детей из какого-либо советского учреждения, возможно детдома, свидетельствуют итоги раскопок поисковиков.

В Главном следственном управлении Следственного комитета рассказали о ходе расследования уголовного дела о геноциде, возбужденного по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в районе населенного пункта Моглино вблизи Пскова. В одном из раскопов, неподалеку от Глотов, нашли останки 73 человек, половина из которых – дети, судя по обуви – от двух-трех лет.

Поисковики вместе с останками детей нашли вещи, которые принадлежали городским, а не сельским жителям: золотые украшения, шесть пар очков, пенсне, жестяная табакерка, наполненная табаком, коробочка из-под металлических перьев для письма, портмоне, передает РИА «Новости».

Также во время раскопок была найдена обувь хорошего качества на каблуках, которую носили тогда горожанки, швейцарские часы Dynamo. Однако установить по ним владельца практически невозможно.

Директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев, который участвовал в раскопках, придерживается версии о возможном расстреле воспитанников детского дома. По его словам, найдены шесть мужских скелетов, остальные женские. Если это были расстреляны семьи, мужчин и женщин было бы поровну, следовательно, речь идет о каком-то детском учреждении, добавил историк.

«Но это и явно не расстрелянная школа – потому что среди найденных вещей очень много детской обуви на двух-трехлетних ребятишек. Знаете, когда мы с поисковиками все это видели, доставали, то были просто в бешеной ярости. Моя версия – там был расстрелян детский дом, воспитателями в котором были люди интеллигентные, что называется, старой закваски», – сказал Алексеев.

Он уточнил, что будет пробовать проверить эту версию с помощью немецких архивных документов.

Деревня Глоты оказалась одним из мест казней узников концлагеря Моглино, в котором, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацисты уничтожили порядка 3 тыс. человек.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области во время Великой Отечественной войны. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).

Во вторник один из районных судов Новгородской области впервые признал факт геноцида советского народа во время нацистской оккупации – массовые казни мирных жителей деревни Жестяная Горка. Журналист Николай Сванидзе назвал судебный вердикт «бессмысленным».