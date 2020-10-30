 

МИД рассказал, что предупреждал Францию об опасности террористов с Северного Кавказа

30.10.2020, 10:09, Новости дня

Москва неоднократно предупреждала Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Возвращаясь к теме радикализации, могу сказать, что мы неоднократно предупреждали наших французских партнеров об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, а они принимали их как «борцов за свободу»«, – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По словам Сыромолотова, «многие из этих мнимых «борцов за свободу» как раз и нашли свое прибежище во Франции, некоторые даже став гражданами этой страны».

Он напомнил, говоря в целом об отношениях Москвы и Парижа, что «взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом занимает значимое место в российско-французских отношениях».

По его словам, «в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона возобновила свою деятельность межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами, 11 сентября этого года в Париже – в годовщину кровавых терактов в США – состоялось ее первое после длительного перерыва заседание».

«Как сопредседатель от российской стороны в этом механизме высоко оцениваю итоги этой встречи», – сказал он, добавив, что «у нас получился весьма заинтересованный и ориентированный на достижение конкретных результатов диалог».

«Удалось определить ряд конкретных направлений для укрепления двустороннего сотрудничества по вопросам противодействия терроризму, радикализации, оргпреступности и наркотрафику, наметить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности на транспорте и при проведении крупных спортивных мероприятий», – сказал он.

«Выдвинуты конкретные инициативы расширения практического взаимодействия между Москвой и Парижем, которые в настоящее время прорабатываются профильными ведомствами обеих сторон», – заключил замглавы МИД России.

Напомним, российскую столицу в первых числах ноября посетит министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. И едет он обсуждать со своим коллегой Владимиром Колокольцевым не совместную борьбу с исламским терроризмом, и даже не вопросы сотрудничества спецслужб. Министр хочет обсудить вопрос возвращения в Россию радикализированных лиц, которые осели во Франции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Российские врачи вернули зрение слепой девочке

29.08 / Россия сочла недопустимым навязывание посредничества Белоруссии

24.06 / С 1 июля ЕС откроет границы для стран, в которых снижается количество больных COVID-19, Украина в это число не входит – СМИ

26.06 / Facebook официально перешел к использованию Kyiv при обозначении украинской столицы – Кулеба

10.08 / Цыбульский официально стал кандидатом на пост главы Архангельской области

21.08 / Белорусы выстроились в очереди за валютой

24.06 / В Омске 75-ю годовщину Победы отметили парадом и конкурсом чтецов

14.07 / В Одесской области произошла вспышка COVID-19 в психиатрической лечебнице

21.07 / Российский посол в Лондоне указал на преувеличение в британском докладе о России

17.08 / Путин заявил Эрдогану о важности санбезопасности россиян в Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска