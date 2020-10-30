 

Дедушку выписали из больницы в Волгограде несмотря на COVID-19 и слабый пульс: он умер

30.10.2020, 10:08, Разное

Резонансный случай произошел в
Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн. Врачи выписали из больницы 87-летнего Владимира Молчанова с COVID-19 и нитевидным пульсом – его сердце почти не билось. Дедушку выставили за порог медучреждения на кресле-каталке, вскоре он умер.

О произошедшем рассказала местным СМИ его дочь. По словам женщины, у Владимира была двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция. Несмотря на то, что состояние пациента было тяжелым, в реанимацию его не положили. В телефонном разговоре с дочерью врачи говорили, что ее отец лежит на полу, шумит и мешает другим больным. После этого женщина решила забрать его домой, но из-за возмущения окружающих людей медики всё же вернули его в госпиталь, где позже объявили о его смерти. Дочь погибшего намерена обратиться в прокуратуру Волгоградской области, сообщает телеканал “360”.



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