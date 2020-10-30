Политолог: Белоруссия стремительно приближается к Северной Корее

30.10.2020, 10:08, Разное

Эксперт отметил, что закрытие Белоруссией границ с Литвой, Латвией, Украиной и Польшей стало неожиданностью для многих. Случившееся Карбалевич назвал “правовым абсурдом”.

По его словам, в большинстве стран власти заранее объявляют о закрытии границ. Они называют дату, чтобы все могли к этому подготовиться. В Белоруссии же это произошло внезапно.

Также Карбалевич обратил внимание, что официального документа о закрытии границ так и не было обнародовано. Пограничный комитет сообщил об ограничении на въезд в устной форме.

Если бы Белоруссия на самом деле хотела защитить граждан от COVID-19, то тогда граница с Россией тоже была бы закрыта. Кроме того, не прекращается воздушное и железнодорожное сообщение.

Политолог предположил, что причина закрытия границ на самом деле политическая. Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что белорусские пограничники не пустили “подозрительных” граждан Польши или Литвы.

Руководство страны сейчас находится в нервном состоянии. Сначала власти создают картину иностранного вмешательства, а потом сами начинают верить в свою легенду и принимать реальные решения.

“Белоруссия стремительно приближается к Северной Корее”, – заключил эксперт.