В Свердловской области мужчина девять дней жил с трупом гражданской жены под диваном

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30.10.2020, 10:08, Разное

В Свердловской области житель девять дней жил в одной комнате с телом убитой гражданской жены, которое находилось под диваном. Инцидент произошел в общежитии населенного пункта Карпинск. По словам дочери погибшей, житель не один раз поднимал руку на ее мать.
В комнате было обнаружено тело 42-летней женщины. Известно, что она проживала в общежитии с 53-летнем мужчиной. Позже злоумышленник сознался, что избил избранницу, а затем еще, будучи живой, положил под диван.

Пока тело женщины находилось в комнате, рецидивист участвовал в ее поисках. К тому же он принимал множество гостей. Дочь погибшей рассказала, что злоумышленник ставил обогреватель напротив дивана, чтобы труп ее матери начал быстрее разлагаться. Мужчина хотел вынести тело к мусорным бакам, но испугался, что его могут заметить окружающие. В прошлом году сожительнице он уже наносил ранение ножом в область груди.

Соседка рецидивиста рассказала, что во время допроса полицейским он все время сидел на диване. Когда ему сказали встать, тот заявил, что мебель не раскладывается. Однако сотрудник правоохранительных органов силой стащил 53-летнего жителя с дивана. Когда он начал открывать мебель, то сразу увидел труп женщины.



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