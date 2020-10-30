Кети Топурия подтвердила беременность в новом клипе

30.10.2020, 10:08, Разное

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия подтвердила беременность. В клипе на композицию «Се ля ви» артистка появилась с большим животом. Пока непонятно, действительно ли знаменитость скоро станет мамой во второй раз.

Поклонники уже давно заподозрили Кети Топурию в беременности. В последнее время артистка публиковала фотографии в свободных нарядах. К тому же для снимков она выбирала позы, в которых нельзя было однозначно рассмотреть ее живот. Некоторые считают, что солистка группы «А-студио» делала это специально, чтобы привлечь интерес к своему творчеству.

После выхода клипа Кети Топурия снова хранит молчание. Среди подписчиков нашлись и те, кто думает, что артистка сразу сообщит о пополнении, если она действительно беременна.



Изображение взято с: YouTube кадр из клипа «Се ля ви»

Напомним, что артистка уже год строит отношения с бизнесменом Львом Деньговым. Минувшим летом фолловеры заметили у исполнительницы кольцо на безымянном пальце. Артистка подтвердила, что готовится выйти замуж за своего возлюбленного.