«Лицо все опухло»: Соседи Татьяны Овсиенко призывают спасти ее от алкоголизма

30.10.2020, 10:08, Разное

Соседей российской певицы Татьяны Овсиенко шокировало ее «опухшее лицо». Теперь они просят спасти исполнительницу от пагубной привычки алкоголизма, в котором ее ранее подозревали, но сама артистка опровергала подобные слухи.

Певица проживает на Ленинском проспекте, поэтому ее часто видят соседи, утверждающие, что ведет она себя весьма странно. Например, квартиру Татьяна Овсиенко покидает в темных очках и с «тяжелой головой». Кроме того, она начала странно одеваться и перестала реагировать на приветствие соседей.

Однако насторожило соседей опухшее лицо Татьяны Овсиенко, усилившее подозрение в ее алкоголизме. Ранее СМИ сообщали, что из-за рукоприкладства гражданского мужа певица пристрастилась к спиртным напиткам. Сама исполнительница и ее стилист Оксана Брауде полностью опровергли данные слухи. А артистке пришлось сделать свой Instagram-аккаунт приватным, чтобы огородиться от травли.