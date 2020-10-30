 

Ксения Бородина опубликовала снимок с “беременным” животом

30.10.2020, 10:05, Разное

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина показала фото с «беременным» животом в Instagram. Она в очередной раз высмеяла слухи о ее интересном положении.
Во время отдыха Ксении Бородиной в Турции поклонники заметили, что для похода в один из ресторанов она выбрала наряд свободного кроя. Ведущая уже несколько дней назад прилетела в Москву, но подписчики не прекращают задавать ей вопросы о предполагаемой беременности. В итоге знаменитость обнародовала снимок с большим животом и сообщила, что журналисты должны срочно бежать к роддому, поскольку ребенок уже на подходе.

В комментариях поклонники оценили чувства юмора Ксении Бородиной, которая положила подушку под футболку. Они решили подыграть супруге Курбана Омарова, поэтому начали писать догадки о поле «ребенка». Некоторые заявили, что ведущая скоро родит мальчика, поскольку «живот» является острым.

Не остался в стороне и муж телеведущей Курбан Омаров. Он поинтересовался, кто является отцом ее третьего ребенка.

Напомним, что Ксения Бородина воспитывает две дочери. Первая Маруся появилась на свет в браке ведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. Супругу Курбану Омарову знаменитость подарила дочь Теону, которая в декабре отметит 5-летие.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / “Увидел свой имидж – вау, бух, лавина”

02.10 / Медики определили ранний симптом скорого инфаркта

19.09 / С 1 октября в России вводится налог на Нобелевскую премию

21.10 / Российский депутат: Эрдоган пытается шантажировать Путина встречей с Зеленским

22.09 / Проклятый автомобиль насильника

12.10 / Собчак нашла Сергея Глушко в реанимации после выпуска «Прямого Эфира» Малахова

24.08 / Босс колхоза взял ружье

06.10 / Мнение: В России разработали и испытали точечное химоружие?

15.10 / Мнение: О пенсионных планах Путина

22.09 / В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска