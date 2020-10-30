Ксения Бородина опубликовала снимок с “беременным” животом

30.10.2020, 10:05, Разное

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина показала фото с «беременным» животом в Instagram. Она в очередной раз высмеяла слухи о ее интересном положении.

Во время отдыха Ксении Бородиной в Турции поклонники заметили, что для похода в один из ресторанов она выбрала наряд свободного кроя. Ведущая уже несколько дней назад прилетела в Москву, но подписчики не прекращают задавать ей вопросы о предполагаемой беременности. В итоге знаменитость обнародовала снимок с большим животом и сообщила, что журналисты должны срочно бежать к роддому, поскольку ребенок уже на подходе.

В комментариях поклонники оценили чувства юмора Ксении Бородиной, которая положила подушку под футболку. Они решили подыграть супруге Курбана Омарова, поэтому начали писать догадки о поле «ребенка». Некоторые заявили, что ведущая скоро родит мальчика, поскольку «живот» является острым.

Не остался в стороне и муж телеведущей Курбан Омаров. Он поинтересовался, кто является отцом ее третьего ребенка.

Напомним, что Ксения Бородина воспитывает две дочери. Первая Маруся появилась на свет в браке ведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. Супругу Курбану Омарову знаменитость подарила дочь Теону, которая в декабре отметит 5-летие.