 

Эксперт Кузьменко рассказал о способе изменения геолокации на смартфоне

30.10.2020, 10:05, Разное

Эксперт в сфере цифровой безопасности из Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, каким образом можно изменить геолокацию на смартфоне. Для этого необходимо воспользоваться приложением, предоставляющим услуги VPN-сервисов.
Подобные программы позволяют не только менять геолокацию, но приобретать в других регионах видеоигры или авиабилеты по заниженной стоимости, однако некоторые компании считают подобные действия нарушением правил, отметил Кузьменко. При использовании VPN-сервисов в публичной сети Wi-Fi или мобильном банке можно повысить свой уровень безопасности и конфиденциальности.

Сергей Кузьменко также напомнил, что использование VPN-сервисов для обхода ограничений, установленных Роскомнадзором, является противозаконным. В некоторых случаях легальность самих VPN-сервисов не удается определить. Также некоторые приложения, предоставляющие подобные услуги, могут оказаться скомпрометированными, поэтому эксперт рекомендует использовать софт от проверенных разработчиков.



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