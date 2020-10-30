В Саратове водитель Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика

30.10.2020, 10:05, Разное

В Саратове водитель иномарки Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика. Инцидент был зафиксирован 29 октября около пяти часов вечера.

Сотрудники ГИБДД предварительно сообщили, что авария произошла во дворе одного из многоэтажных домов. В момент ДТП за рулем корейской машины находится 37-летний водитель.

На место инцидента оперативно прибыли медики. После осмотра ребенка они приняли решение о госпитализации. На данный момент не сообщается, в каком состоянии пребывает пострадавший.