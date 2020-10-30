 

В Белоруссии защищена первая докторская диссертация о связи БЧБ-ленты и шизофрении

30.10.2020, 10:02, Разное

В Гомельском институте мозга состоялась защита докторской диссертации 45-летней Людмилы Петрушенко на тему «Корреляционные закономерности использования БЧБ-лент пациентами с острыми формами шизофренического расстройства». Как отметили члены аттестационной комиссии, данная работа позволит применять эффективные методы лечения «патологических несогласных» при помощи галоперидола.

Как утверждает автор работы, склонность белорусов использовать БЧБ-ленты и другую протестную символику связана с мутацией гена AGL-2020, который отвечает за переработку крахмала в полиненасыщенные сахара в верхней мозговине. В результате нарушения работы этого гена у многих пациентов наблюдается недостаточное снабжение мозга питательными веществами, которое ведёт к атрофии префронтальной коры с последующим вовлечением пациента в протестную деятельность. Эти же процессы ведут к развитию у пациентов шизофрении. Исследования показывают эффективность галоперидоловой терапии в острой фазе данного заболевания.

«Теперь мы понимаем, что не так с этими людьми на площадях. Они больные, им нужна помощь, о которой они просят с уличных трибун. И мы дадим её им. Слава богу, у нас Брестский галоперидоловый завод не бастует и работает на полную мощность, так что лекарства всем болезным хватит», — заявил президент Александр Лукашенко.

Также Минздрав Белоруссии обратился к латвийским коллегам с просьбой допустить врачей для диагностики и лечения соответствующего расстройства у международно-избранного президента Светланы Тихановской.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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