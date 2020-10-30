Мнение: Прабабушка Владимира Высоцкого на портрете кисти отца Пастернака

30.10.2020, 10:00, Разное



Леонид Пастернак. Портрет Евгении Яковлевны Левиной. 1916. накл. на холст, темпера, пастель, подписан и датирован.

ГМИИ (ранее в собрании Я. А. Левина; представлен на выставке Союза русских художников в декабре 1916)

На портрете НЕ прабабушка Высоцкого.

Картинка для привлечения внимания, прастите.

Однако ее тоже стоит приобщить к рассмотрению данной темы, чтобы избежать путаницы: на картине в синем платье изображена некая Евгения Яковлевна Левина, а прабабушкой Владимира Высоцкого (возможно) была Мария Борисовна Левина.

И художник Леонид Пастернак, отец писателя, её тоже писал.

Писал он и ее мужа, Льва Григорьевича Левина.

По крайней мере, об его портрете написано в книге Марии Белкиной (жены Анатолия Тарасенкова) "Скрещенье судеб":

"…И спустя сорок лет, стоя перед портретом Левина, написанным отцом Бориса Леонидовича Пастернака, где он, Левин, совершенно такой, каким бывал у нас на Конюшках…"

Портрет Льва Левина кисти Пастернака мне нагуглить не удалось, быть может, он в какой-то частной коллекции, или даже до сих пор у потомков.

Фото Л. Левина



О портрете же прабабушки Марии упоминает Мясников, друживший с ее сыном: "… юный третьекурсник Жорж Левин, симпатичный парень. (Отец его лечит Кремль, а мать его, красивую даму, написал недавно художник Пастернак.)"

Портрета Марии, вообще портретов других Левиных в наследии Пастернака мне не нагуглилось.

Мясников (дед современного телеврача) — был в СССР очень высокопоставленным врачом. Он умер в 1965 году, а его мемуары "Я лечил Сталина" изданы только в 2011. Очень интересная культурная книга (о Сталине мало).

О родственной связи Марии Левиной и Высоцкого

Врач Лев Григорьевич Левин был тоже врач, и тоже высокого полета, только поколением пораньше. Он был консультант лечебно-санитарного управления Кремля. Его репрессировали в 1938 году по "делу врачей". Типа он в числе других медиков убил Менжинского, Горького, Куйбышева и проч.) Леонид Пастернак был его близким другом, и Левин был семейным врачом Пастернаков, знал их всех. Логично, что писал Левиных, только где эти портреты?

Теперь перейдем к Владимиру Высоцкому. Биологически Левин, репрессированный по "делу врачей", его прадедом не был, только "по понятиям".

Левины, предположительно, удочерили (или просто приняли в семью) его биологическую бабушку, которая звалась Дора Овсеевна / Евсеевна Бронштейн (1891/6—1970).

В 1915 году она вышла замуж за юриста, химика и вообще разностороннего человека Вольфа Высоцкого из Брест-Литовска, сына стеклодува. У них было два сына.

В.С. Высоцкий, 1941



Дора, она же Дарья, она же Ираида, она же Дебора, она же Иродиада, она же Ирина Алексеевна — фигура немного загадочная.

(Еще она носила фамилию Семененко, по второму мужу). Муж ее Вольф Шлиомович Высоцкий, кстати, тоже сменил имя на "Владимир Семенович", в честь него назвали внука.

Место ее рождения — Житомир. Известно, что бракосочетание ее с Высоцким было проведено в соответствии с еврейскими обрядами.

Есть документы о существовании двух версий даты её рождения — 29 ноября 1893 года и 22 ноября 1891 года.

Откуда она взялась в семье Левиных — непонятно. Вот на этом форуме пишут, что она была дочерью Марии от первого брака, то есть нормальной падчерицей Льву Левину. То есть Мария Левина — все-таки биологическая ее прабабушка тоже. (Но по выложенным документам – ее отец Овсей-Гешель Хаим-Мордкович Бронштейн, а мать Бронштейн Раиса Акимовна, урожденная Райх; однако у высоцковедов, пламенно ругающихся над этой загадкой, есть версия, что этот документ, с "не той" датой рождения, просто относится к полной тезке).

По документам о свадьбе Дора — «девица фельдшерица». Что не удивительно, если она росла в семье врача Левина. Оба ее приемных брата стали врачами. А вот приемная сестра Елена Левина (портрета которой Пастернака тоже нет) — не знаю, какую профессию имела, но замуж вышла за актера.

Кузина Владимира — Ирэна Высоцкая в своей книге приводит минимальную информацию об их общей бабушке Доре (Ирине Алексеевне). После перечисления ее имен в тексте книги написано: "…Это еще и то, что бабушка родилась 29 ноября 1893 года в Житомире, отец ее был состоятельным человеком, и она имела собственный выезд (поэтому часто посещала Киев) – вот, пожалуй, и все сведения, которыми располагали мы, ее дети и внуки. А дальше начинаются загадки"…

Ирина Алексеевна Высоцкая со старшим сыном Семеном



Известно, что в итоге В.С. Высоцкий, в начале 1930-х развелся с женой (из-за актрисы Эльги Аренс). Женится он потом еще раз совсем на другой женщине, молоденькой (и там будет еще один сын). Дора тоже выйдет замуж еще раз, имя мужа — Георгий Лукич Семененко. Эта дама имела много бриллиантов (и внуки недоумевали, откуда они взялись, не со времен Житомира ли?). Одна из смена ею имен относится к оккупации фашистами Киева, где она прожила всю жизнь после развода с Высоцким. Ей было необходимо взять славянское имя и скрывать еврейское происхождение.

В.С. Высоцкий, его жена Ирина (Дора) и двое их старших сыновей (один из них отец Владимира).



Ирэна Высоцкая считает, что Дора была двоюродной сестрой детям Левиных, а не единоутробной. Она пишет, что родной брат у Доры был другой: "у бабушки в спальне висел его портрет с закрашенными погонами – он служил в Белой армии и погиб на фронте".

Исследователи творчества Высоцкого (очень агрессивная полемика), пытаясь разрешить загадку Доры, ставят под вопрос, действительно ли она росла в семье этого врача Льва Левина (а не другого врача Льва Левина, не кремлевского). На форумах невероятные срачи (в том числе в попытках уменьшить процент еврейской крови у великого русского поэта).

Если у кого-то есть более свежая информация о Доре, пишите пожалуйста.

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Я же про портреты:

Портрет предположительного приемного прадедушки Высоцкого — доктора Льва Левина кисти Леонида Пастернака, судя по описанию в мемуарах, существовал. Было бы интересно на него взглянуть, если он всплывет.

Портрет предположительной биологической прабабушки / приемной прабабушки — Марии Левиной кисти Пастернака, быть может, существовал. Упоминанию у Мясникова, думаю, стоит попробовать поверить, т.к. он дружил с их сыном Георгием и, главное (известно, что в мемуарах часто бывает путаница) — Мясников был коллекционером живописи, т.е. это такое специфически профдеформационное упоминание у него в мемуарах. Было бы круто, если б эта картина реально существовала! (И если б она реально была его кровным предком).

Если Дора действительно была членом семьи врача Пастернаков, то вот прямо печально, что он не набросал ее портрет где-нибудь до 1915 года, до замужества. Эх! Нет ли неопознанных девиц на картинах Пастернака? Можно посравнивать с фотографиями Доры? Ну, а вдруг?

Заглавный портрет Е. Левиной в синем платье кисти Пастернака — не имеет, видимо, к семье врача Левина никакого отношения. Я сначала, пока искала, надеялась, что инициал "Е" — это Елена (так звали дочь Марии и Льва, мать поэта Павла Леонова). Но инициал развернулся в "Евгению", и это не ошибка и не путаница: в письмах Пастернака-сына упоминается именно создание портрета Евгении Левиной в синем платье, увы.

Кто вообще такая была Евгения Яковлевна Леонова — мне нагуглить не удалось. Картина в ГМИИ (очевидно, в Отделе личных коллекций, интересно, от кого она попала). Надеюсь, в ГМИИ есть или будет когда-нибудь более полная справка по этой персоне.

Портреты кисти Леонида Осиповича Пастернака, разные (для общего развития)

Ключевский, 1909



"Студентка", 1900-е



Портрет А. Б. Высоцкой-Готц, 1911 (не родственники, миллионеры-чаеторговцы)



Портрет Давида Высоцкого и его зятя Осипа Цетлина. За чашкой кофе. 1913



Эйнштейн, 1924



Портрет собственных детей, 1914 (первый уже узнаваем)



Рахманинов, 1916



Семейный портрет, 1914 (что-то не так у девушек с головами тут, как будто отдельно пририсованы)

