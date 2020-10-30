Татарстанские полицейские застрелили напавшего на них ребенка

30.10.2020, 9:43, Разное

В Татарстане сотрудники местной полиции застрелили несовершеннолетнего, который напал на отделение МВД в Кукморском районе. Он бросил на территорию объекта несколько бутылок с зажигательной смесью.

После этого он попытался скрыться бегством, но правоохранители бросились за ним. Юноша 2004 года рождения пытался оказать сопротивление стражам порядка, угрожая им ножом и нанеся несколько ранений одному из сотрудников. В ответ полицейские применили табельное оружие, в результате чего подросток скончался на месте, сообщает телеканал “360”.