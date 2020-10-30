Ушедших из сборной Белоруссии бастующих спортсменов заменят силовиками

30.10.2020, 9:37, Разное

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук в эфире спортивной передачи на государственном телеканале «Беларусь 5» высказался о протесте среди известнейших белорусских спортсменов, требующих проведения новых выборов президента. Он заявил, что противники нынешней стабильности должны быть изгнаны из сборной и заменены силовиками.

«Я сам военный, и по-моему спортсмены совсем от рук отбились. Большинство из них даже в армии не служило, позорят страну. Те, кто представляет нашу страну на международной арене, должны знать строевой шаг и уметь выполнять приказы. Предлагаю заменить всех этих майданутых теми, для кого приказ главнокомандующего дороже порочных желаний — силовиками. Крепкие ребята из МВД и других силовых ведомств проходят спортивную подготовку на высшем уровне. Видите как ОМОН в тяжеленном обмундировании догоняет змагаров? Без него они бы ставили рекорды на олимпиадах по лёгкой атлетике. О владении боевыми искусствами вообще молчу», — высказался чиновник.

Среди сотрудников МВД, ОМОН, КГБ, ГУБОПиК и других силовых ведомств будут отобраны лучшие спортсмены по разным видам спорта. В первую очередь заменят подписавшихся под открытым письмом с требованиями к власти. Верные государству представители спортивной сборной также смогут пройти обучение в Академии МВД, чтобы продолжать выступления под красно-зелёным флагом на спортивных мероприятиях.

«Про футбольную сборную: есть там несколько ослов, которые что-то кукарекают против нашего сильного лидера. Думаете их уход ослабит нашу красно-зелёную машину? Наши братья восточные могут же поделится несколькими футболистами из ФНЛ, старший брат же», — добавил Сергей Ковальчук.