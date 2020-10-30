 

Лекарства с фавипиравиром получили постоянную регистрацию в России

30.10.2020, 9:25, Разное


1
минута

«Фавипиравир получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», – сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

По его словам, в настоящий момент в РФ допущены к обращению по ускоренной процедуре ремдесивир и фавипиравир для проивовирусной терапии, левиламаб, купирующий цитокиновый шторм, и две вакцины против коронавируса.

Фавипиравир включен в обновленную версию рекомендаций Минздрава по профилактике, лечению и диагностике COVID-19, а также перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он был создан в Японии как средство от гриппа, весной ученые исследовали его эффективность против коронавируса, однако результаты оказались неубедительными. 

Согласно данным российского исследования, опубликованного в конце августа, на пятый день болезни коронавирус переставали выделять 62% пациентов с COVID-19 средней тяжести, которые получали препарат, и 30% пациентов, поучавших стандартную терапию. Переносимость лечения была нормальной. В данный момент проводится еще несколько исследований, результаты пока неизвестны.

В настоящий момент в РФ зарегистрированы три лекарства на основе фавипиравира: авифавир, арепливир и коронавир.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Личное: “Как проникнуться симпатией?”

21.10 / Скандалы: Саратовским финансовым аферам нашли подозреваемого

12.08 / Меган Маркл и принц Гарри тайно купили дом в Санта-Барбаре

14.08 / Вольному – воля, спасенному – рай или Была бы честь предложена….

21.09 / Рожайте от слесарей! – Личное мнение

10.07 / Подозреваемую не узнали, потерпевшие не пришли

13.09 / Мнение: Голос Америки про Белоруссию

01.10 / Компания Amazon представила технологию для оплаты сканированием ладони

25.09 / Мнение: Кто утопил дочь “Шарапова”?

26.07 / Диетологи: Похудеть надолго поможет баланс трёх гормонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска