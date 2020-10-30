Лекарства с фавипиравиром получили постоянную регистрацию в России

30.10.2020, 9:25, Разное



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«Фавипиравир получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», – сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

По его словам, в настоящий момент в РФ допущены к обращению по ускоренной процедуре ремдесивир и фавипиравир для проивовирусной терапии, левиламаб, купирующий цитокиновый шторм, и две вакцины против коронавируса.

Фавипиравир включен в обновленную версию рекомендаций Минздрава по профилактике, лечению и диагностике COVID-19, а также перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он был создан в Японии как средство от гриппа, весной ученые исследовали его эффективность против коронавируса, однако результаты оказались неубедительными.

Согласно данным российского исследования, опубликованного в конце августа, на пятый день болезни коронавирус переставали выделять 62% пациентов с COVID-19 средней тяжести, которые получали препарат, и 30% пациентов, поучавших стандартную терапию. Переносимость лечения была нормальной. В данный момент проводится еще несколько исследований, результаты пока неизвестны.

В настоящий момент в РФ зарегистрированы три лекарства на основе фавипиравира: авифавир, арепливир и коронавир.