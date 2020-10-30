 

Рублю предсказали жестокие испытания в ближайшее время

30.10.2020, 9:23, Разное

На этой неделе курс доллара приблизился к отметке в 80 рублей, а евро перевалил за 93. На это есть ряд причин. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в первую очередь ослабление рубля связано с паникой инвесторов из-за роста масштабов пандемии коронавируса в мире. На этом фоне ожидается понижение спроса на нефть. Как известно, курс рубля зависит, в том числе, и от ее стоимости.

Еще одна причина падения курса рубля – неопределенность, связанная с выборами президента США, которые назначены на 3 ноября.
Заместитель руководителя ИАЦ “Альпари” Наталья Мильчакова отметила, что для России в целом итоги выборов американского лидера не станут значительным позитивом.

По мнению Артема Деева, если президентом США станет Джозеф Байден, то курс рубля значительно ослабнет – до 83–85 за доллар и будет свыше 95 за евро. По его прогнозу, примерно такой же сценарий ждет отечественную валюту и при победе Дональда Трампа.

В свою очередь инвестиционный стратег БКС “Мир инвестиций” Александр Бахтин полагает, что непосредственно повлиять на курс рубля победа того или иного кандидата может лишь в краткосрочном эмоциональном формате, когда исход выборов станет понятен. Считается, что Трамп для рублевых активов более предсказуемый вариант, передает Life.ru.

Эксперт напомнил, что Байден несколько раз критически высказывался о России. На деле же он в традиции демократов может быть более склонен к компромиссам на внешней арене. Например, с Китаем. По мнению аналитика, среднесрочное влияние на рубль предстоящих выборов в США будет достаточно сдержанным. Бахтин считает, что к концу года российская валюта укрепится до 71–75 рублей за доллар.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Ученые: Чтение перед сном способно улучшить качество ночного отдыха

15.10 / Ученые сообщили, что происходит с мозгом людей после смерти

01.10 / Синоптики пообещали россиянам необыкновенно теплый октябрь

29.06 / Учёные назвали простой способ снизить артериальное давление без лекарств

30.06 / Звезда сериала “Великолепный век” Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы

22.07 / Софья Кругликова всю жизнь боролась с алкоголизмом Ефремова

27.06 / Эксперты составили ТОП-5 бюджетных минивэнов до 600 тысяч рублей

07.10 / Китайская экспериментальная вакцина от COVID-19 показала безопасность в 1-й фазе КИ

28.09 / Эффективность технологий KAVACA доказали эксперименты на «Северстали»

08.08 / Иван Тургенев: Авторское видение Конца света

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска