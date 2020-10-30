Рублю предсказали жестокие испытания в ближайшее время

30.10.2020, 9:23, Разное

На этой неделе курс доллара приблизился к отметке в 80 рублей, а евро перевалил за 93. На это есть ряд причин. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в первую очередь ослабление рубля связано с паникой инвесторов из-за роста масштабов пандемии коронавируса в мире. На этом фоне ожидается понижение спроса на нефть. Как известно, курс рубля зависит, в том числе, и от ее стоимости.

Еще одна причина падения курса рубля – неопределенность, связанная с выборами президента США, которые назначены на 3 ноября.

Заместитель руководителя ИАЦ “Альпари” Наталья Мильчакова отметила, что для России в целом итоги выборов американского лидера не станут значительным позитивом.

По мнению Артема Деева, если президентом США станет Джозеф Байден, то курс рубля значительно ослабнет – до 83–85 за доллар и будет свыше 95 за евро. По его прогнозу, примерно такой же сценарий ждет отечественную валюту и при победе Дональда Трампа.

В свою очередь инвестиционный стратег БКС “Мир инвестиций” Александр Бахтин полагает, что непосредственно повлиять на курс рубля победа того или иного кандидата может лишь в краткосрочном эмоциональном формате, когда исход выборов станет понятен. Считается, что Трамп для рублевых активов более предсказуемый вариант, передает Life.ru.

Эксперт напомнил, что Байден несколько раз критически высказывался о России. На деле же он в традиции демократов может быть более склонен к компромиссам на внешней арене. Например, с Китаем. По мнению аналитика, среднесрочное влияние на рубль предстоящих выборов в США будет достаточно сдержанным. Бахтин считает, что к концу года российская валюта укрепится до 71–75 рублей за доллар.