 

Эрдогана проверят на причастность к поджогу собора Парижской богоматери

30.10.2020, 9:02, Разное

Прокуратура Франции объявила подозрение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в причастности к пожару в соборе Парижской богоматери 15 апреля 2019 года. Новые сведения стали доступны после показаний одного из прихожан, чьё имя держится в тайне. Свидетель заявил, что видел возле католической святыни усатого мужчину, говорившего на турецком языке с канистрой бензина.

«Мы составили фоторобот подозреваемого в поджоге Нотр-Дам-де-Пари и удивились внешней схожести преступника с президентом Турции Эрдоганом. Поверить в такое действительно трудно. Даже если бы политик столь высокого ранга и был бы заинтересован в такой диверсии, то вряд ли бы действовал самостоятельно. Поэтому мы решили проверить факты и сопоставить баланс вероятностей. Утверждать, что злоумышленник это президент Эрдоган со стопроцентной уверенностью невозможно, но он 15 апреля 2019 года физически находился в Париже. Возможно, у него есть алиби и он может доказать свою непричастность к поджогу. Мы понимаем, что сегодня Эрдоган пользуется дипломатической неприкосновенностью, но он должен осознавать, какое пятно ляжет на репутацию Турции, если мы докажем его причастность к пожару», — заявил прокурор Парижа Жером Менди.

Прокуратура уже отправила повестку в Турцию. Эрдоган может лично приехать в Париж для дачи показаний или договориться об онлайн-формате. Также Франция готова выделить ему адвоката и рекомендует найти людей, подтверждающих его алиби. Дело под свой личный контроль взял президент Франции Эммануэль Макрон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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