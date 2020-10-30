Мнение: Подождать всего полчасика (с)

30.10.2020, 8:20, Разное

Когда конец “эпидемии”

Эпиграф. «ВОЗ не исключила 780 млн инфицированных COVID-19 в мире

По данным организации, в мире выявлено более 35 млн случаев коронавируса, однако реальное число заражений может быть в 20 раз больше и достигать 10% мировой популяции»

Помню, в детстве я очень любил книгу какого-то советского автора из серии «Занимательная математика» про Магистра Рассеянных Наук. Там был такой специфически советский жанр «литературы для детей», этакое «обучающее чтение»: книжка вроде детская, всякие приключения, но по ходу постоянно предлагается решать всякие задачки. По сюжету некий взрослый дядя, чьим прототипом, видимо, являлся Рассеянный с улицы Бассейной, называет себя «Магистром рассеянных наук» и оказывается путешественником в некой сказочной стране, причем в компании с некой маленькой (лет 8-9) девочкой, откуда они пытаются выбраться, но у них ничего не получается. Взрослый дядя с маленькой девочкой, которая даже не является его родственницей – понимаю, как сейчас напряглись современные поборники нравственности; но в советское время в таких сюжетах никто не видел «ничего такого» и даже не подозревал, что в них можно «что-то такое» увидеть!

Книжка, помнится, была настолько популярной, что ее в библиотеке не выдавали на руки (!), и я читал ее, сам будучи в классе 6-7, в читальном зале районной библиотеки (о том, чтобы купить популярную детскую книжку в магазине в советское время, понятно, вообще не могло быть речи). Зато такой вид досуга, как сидение в читальном зале, в мои юные годы не был такой уж экзотикой (хотя в классе у меня все-таки было одно время прозвище «Начальник библиотеки», чего уж скрывать).

Книжка была классная, ее автором был вроде бы какой-то советский профессор математики (то есть в буквальном смысле советский Льюис Керолл!) Недавно, кстати, видел ее в каком-то книжном – похоже, ее переиздали. Там все похождения строятся по одной схеме: герои встречают каких-то сказочных персонажей, которые или загадывают им логические/математические задачки, или сами сидят решают какие-то задачки, а герои берутся им в этом помочь. Как положено, сначала бестолковый, но очень самоуверенный «магистр» безапелляционно предлагал в качестве решения какую-то глупость, а потом уже девочка (кажется, ее звали Оля) тихо предлагала что-то другое, Магистр поднимал ее на смех, девочка смущалась и не настаивала, но юный читатель (как я, например), понимал, что хитрая девка как раз права!

У книги, как я смутно припоминаю, был только один недостаток (из-за чего я так никогда и не одолел ее до конца, хотя много раз пытался): если на первых порах я, тогдашний семиклассник или шестиклассник, обычно находил решение предложенных задач еще раньше Магистра и даже раньше девочки (что наполняло мою душу гордостью и самомнением), то чем дальше в лес, тем труднее мне становилось эти решения находить, а еще дальше – я уже не всегда даже понимал условия… Конечно, выручали примечания в конце книги (там приводились подробно все решения). Но когда уже с условиями туго – тут и решения не помогают! Похоже, профессор по мере написания книги уставал все время примеряться к уровню школьников и он постепенно давал себе волю, формулируя уже то, что ему САМОМУ было интересно… то есть уже больше для студентов, а то и аспирантов (ну или я просто такой тупой, что быстро достигал своего «уровня некомпетентности» – так тоже вполне может быть).

Но дело не в этом. Была там одна задачка, точнее, ситуация, которую я как раз вспомнил, прочтя то самое «объявление ВОЗ», приведенное в эпиграфе. Про нее и расскажу (советские школьники не стареют!). Расскажу как помню, конечно – заранее прошу прощения за неточности.

Ситуация такая: Магистр Рассеянных Наук вместе со своей спутницей в какой-то момент набредают на некоего унылого мужичка, который сидит возле огромного, в половину человеческого роста, котла. А из котла – легкий запах кофе. Герои заглядывают в котел: там лежат кофейные зерна – не очень много, но дно закрывают, хотя их, конечно, намного меньше половины котла.

Магистр, который всегда не прочь пожрать, тут же предлагает мужику сварить им по чашечке кофе – но мужик так же уныло отвечает, что сие никак невозможно-с, так как он должен дождаться, когда котел будет наполнен до краев – вот, дескать, только после этого он и сможет брать оттуда зерна и обслуживать дорогих гостей.

Девочка тут сразу интересуется – кем и как заполняется котел и сколько еще ждать. Мужик, которому явно надоело сторожить котел в одиночестве, охотно объясняет – мол, сколько ждать не знаю, а принцип такой: каждые 15 минут приходит посланник от короля и добавляет в котел ровно столько зерен, сколько в нем уже есть. Причем начался этот процесс с того, что в котел положили ОДНО зерно. Ну и пошло: через 15 минут в котел добавили еще 1 зерно – стало два. Еще через 15 минут добавили к двум еще два. Через час от начала процесса – добавили восемь. И т.д.

Магистр спрашивает:

– Ну и сколько вы здесь уже сидите?

– Да с самого утра! – отвечает мужик уныло.

– Ну ладно, пойдем тогда дальше, – решает Магистр. – Некогда нам здесь рассиживаться!

– А может, все-таки подождем? – робко предлагает девочка.

– Да какой там! – сердится Магистр. – Ты посмотри – он с самого утра сидит, а котел едва на четверть только наполнен! Что ж нам здесь – ночевать, что ли?! Пойдем!

– Ну давай подождем! – капризно тянет девочка. – Ну еще хотя бы полчасика!

– Нет! – орет Магистр. – Дети должны слушаться старших!

И они уходят.

Горжусь тем, что премудрость этой сценки я и в шестом классе мог осилить. Девочка, как всегда, была совершенно права – котел был бы наполнен доверху уже через полчаса (смотри условия задачи). Хотя и ход мысли Магистра (то есть полуобразованного, но самоуверенного обывателя) легко реконструировать – он вполне соответствует «здравому смыслу»: если мужик сидит с утра, то есть часов 8, а котел заполнен на четверть, то, «значит», еще через 8 часов он будет заполнен наполовину, еще через 8 – на три четверти, то есть даже через 16 часов еще ничего не будет готово, и т.д. Это так называемое «линейное мышление».

Вернемся к заявлению ВОЗ. На чем основываются многочисленные заявления «экспертов», что «ковид теперь с нами надолго», «на годы»? Да, собственно, ровно на той же «логике Магистра»: чудовищная эпидемия страшного ковида «бушует» уже 8 месяцев – и охватила «всего» 10% человеческой популяции. «Значит», еще через 8 месяцев будет 20%, еще через 8 – 30%, еще через 8 (то есть через 2 года) – всего 40% – ой-ой-ой! И все это время человечеству провести в масках, перчатках и на социальной дистанции??

Магистры всего мира рыдают. Производители масок и перчаток прицениваются к недвижимости на острове Бали.

Если бы они читали в детстве познавательные книжки (а не разглядывали дурацкие комиксы про бетменов) – они бы понимали ситуацию получше… и подождали бы. Не полчасика, но около того.