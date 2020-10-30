Мнение: Теракт в Ницце

30.10.2020, 8:15, Разное

Фундаментальная асимметрия (помимо правила меньшинства) состоит в том, что в настоящее время светские люди не прибегают к буйству, обезглавливая религиозных людей после внезапного приступа светской лихорадки (с) Нассим Талеб

В Ницце упоротый религиозный фанатик передал привет любителям несмешных карикатур.

Неизвестный зарезал трех человек в соборе Парижской богоматери во французской Ницце. В церкви погибли женщина и местный служитель культа, а еще одна женщина получившая ножевое ранение в горло смогла убежать в ближайший бар, где и умерла. Еще несколько человек получили ножевые ранения.

Одному из убитых снова отрезали голову (поправка – к приезду полиции убийца отрезал 2 головы), что становится модным трендом во взаимоотношении Франции с исламским миром. Прибывшая на место полиция арестовала нападвшего.

Нетрудно представить, какое развитие получат программные лозунги Марин Ле Пен во Франции.

PS. Признаться, не думал, что вчерашний прогноз https://colonelcassad.livejournal.com/6281702.html сбудется уже на следующий день.

И да. "Шарли Ебдо" нарисовала очередную несмешную карикатуру на Эрдогана, а тот подал на "Шарли Ебдо" в суд.

В общем, ждем новых расстрелов и отрезанных голов. Во славу юмора.

И так, по мелочи.

PS2. В Джидде гражданне Саудовской Аравии напали на французское консульство. При нападении получил ранение один их охранников консульства.

PS3. Ночью во французском Авиньоне полиция застрелила гражданина, который бегал по улице с ножом и кричал "Аллах Акбар".

Полагаю, надо усилить объемы финансирования "Белых касок" и помощь "борцам за свободу Сирии".