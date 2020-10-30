Спустя 45 лет опубликовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

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30.10.2020, 7:55, Разное

В Великобритании опубликовали письмо, написанное лордом Луисом Маунтбеттеном, он приходится родственником расстрелянному последнему императору РФ Николаю II. В своем послании он опроверг одну из самых известных конспирологических теорий, касающихся гибели царской семьи.
Так, в 1922 году в Польше появилась Анна Андерсон, утверждавшая, что она — дочь Николая II, которой удалось избежать смерти. В суде свое родство доказать она не смогла, более того, удалось установить, что звали ее Франциской Шанцковской. По словам лорда Луиса Маунтбеттена, великая княжна российская Анастасия была убита вместе со всеми остальными монаршими особами.

В течение продолжительного времени лорд Луис Маунтбеттен собирал улики, чтобы разоблачить Анну Андерсон. Он полагал, что у нее расстройство психики. В своем письме родственник царя назвал Николая II добрым и обаятельным человеком, но слишком слабым для управления Российской Империей. Письмо лорд написал в 1975 году, отмечает «РИА Новости».



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