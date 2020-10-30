Алла Пугачева сыграла в четыре руки на фортепиано с Лизой Галкиной

30.10.2020, 7:55, Разное

Российская певица Алла Пугачева сыграла в четыре руки со своей дочерью Лизой Галкиной на фортепиано. Оператором музыкального номера выступил сын Максима Галкина Гарри, видео впоследствии было опубликовано в Instagram-аккаунте юмориста.

Звездные родители всегда стараются подчеркнуть талант своих детей. Вот и в этот раз Пугачева и Галкин продемонстрировали, что их дочь, несмотря на юный возраст, уже способна играть на фортепиано. Подписчики Максима Галкина отметили, что Лиза Галкина не обделена красотой и талантами, а также она быстро растет.

Ранее супруг Аллы Пугачевой продемонстрировал сборы своих детей в школу. Нагружены они были так, будто отправлялись не на учебу, а уезжали в продолжительное путешествие.