Скарлетт Йоханссон в третий раз тайно сыграла свадьбу с Колином Джостом

30.10.2020, 7:55, Разное

Голливудская актриса и звезда фильмов Marvel Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал комик и телеведущий шоу Saturday Night Live Колин Джост, с которым встречаться она стала в мае прошлого года.

Звездная пара не стала делать громкого события из своей свадьбы, поэтому о ней стало известно уже после церемонии, состоявшейся в прошлые выходные. О ней написала организация Meals on wheels на своей странице в Instagram-аккаунте. На свадьбу в пригород Нью-Йорка были приглашены только самые близкие друзья и родственники Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста.

Первые слухи о том, что между ними возникли отношения, появились после участия Скарлетт Йоханссон в шоу Колина Джоста Saturday Night Live. Для актрисы брак является третьим по счету. Впервые она вышла замуж за актера Райана Рейнольдса, но продлился брак всего шесть лет, после чего второй раз артистка сыграла свадьбу с журналистом Роменом Дориаком. С ним она рассталась в 2016 году.