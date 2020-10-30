Может ли цинк защитить от заражения COVID-19?

30.10.2020, 7:15, Разное



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Немного матчасти: цинк — это важный микроэлемент, необходимый для полноценного функционирования нашего организма. Он участвует в синтезе белков и ДНК, а также выработке гормонов, способствует росту и восстановлению мышц, здоровью кожи, заживлению ран, улучшает пищеварение, и помогает иммунной системе бороться с инфекциями и простудными заболеваниями. Кроме того, цинк снижает риск некоторых возрастных заболеваний, таких как дегенерация желтого пятна.

От дефицита цинка страдают порядка 2 миллиардов людей во всем мире, но эта проблема касается в первую очередь стран третьего мира. Цинк содержится во многих продуктах растительного и животного происхождения, и если вы не сидите на хлебе и воде, скорее всего, вы получаете его в достаточных количествах.

Дефицит цинка также могут испытывать пациенты с болезнью Крона, хроническими заболеваниями почек, серповидноклеточной анемией, а также люди, злоупотребляющие алкоголем.

Стоит ли принимать цинк для профилактики COVID-19?

Нет. К сожалению, эффективность цинка, как и других витаминов и микроэлементов, для профилактики и лечения коронавируса до сих пор не доказана, хотя исследований проведено немало, в том числе в России.

Слухи об эффективности этого микроэлемента активно распространяют производители пищевых добавок, которые, по оценкам New York Times, во время пандемии заработали на препаратах с содержанием цинка 134 миллиона долларов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) направило письма с предупреждением пяти компаниям, рекламирующим добавки с цинком как «золотую таблетку» от коронавируса.

Еще раз: цинк никак не защищает от коронавируса. Если бы он показал минимальную эффективность, его бы уже включили в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 во всем мире.

Может ли цинк помочь при простуде?

Скорее может. Согласно метаанализу семи клинических испытаний, леденцы с соединениями цинка ускоряют выздоровление от простуды примерно на 33%. Это значит, что при обычной простуде, которая длится примерно неделю, возможно вы будете болеть на два дня меньше. Главное начать принимать леденцы в течение 24 часов после появления первых симптомов.

Однако есть нюанс: в мета-анализ включены исследования, в которых изучалась эффективность не таблеток, а леденцов с соединениями цинка – он медленно высвобождается во время рассасывания. Неясно, могут ли оказать тот же эффект таблетки или капсулы, принимаемые внутрь. Чтобы это выяснить, необходимы масштабные плацебо-контролируемые исследования с участием разных возрастных групп. Пока их никто не проводил.

Стоит ли вообще принимать цинк?

Цинк — очень коварный микроэлемент, самостоятельный прием чреват серьезными побочными эффектами. Тошнота, сильная рвота, диарея, судороги, головные боли, снижение уровня «хорошего» холестерина ЛПВП — все это возможные последствия «самолечения» цинком. Если регулярно его принимать, превышая дозировку (которую довольно сложно рассчитать без назначения врача), это может привести к дефициту меди, еще одного важного минерала. Кроме того, цинк может ослаблять действие некоторых рецептурных лекарств.

Если ваш врач не назначил вам добавки с цинком в рамках терапии при каком-либо заболевании, лучший способ поддерживать его оптимальный уровень – с помощью сбалансированного рациона.

К продуктам с высоким содержанием цинка относятся:

мясо: говядина, свинина и баранина;

домашняя птица: индейка и курица;

овощи: капуста, горох, свекла, спаржа;

рыба: камбала, сардины, лосось;

бобовые: нут, чечевица, фасоль;

орехи и семена: тыквенные семечки, орехи кешью;

молочные продукты: молоко, натуральный йогурт, творог и сыр.

крупы: геркулес, бурый рис, киноа;

моллюски: устрицы, крабы, мидии;

яйца.

И конечно, укрепить иммунитет помогут прогулки на свежем воздухе, адекватные физические нагрузки и хороший сон.