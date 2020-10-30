Все еще вместе: Прилучного и Карпович заметили папарацци после новостей о разрыве

30.10.2020, 6:43, Разное

Новость о расставании Павла Прилучного и Мирославы Карпович шокировала общественность, ведь их роман зародился совсем недавно. По словам друзей звезды сериала “Мажор”, он решил разорвать отношения с актрисой из-за ее намерения поскорее выйти замуж.

Также сообщалось, что Мирослава тяжело переживает разрыв. Мол, ей даже потребовался психолог. А Прилучный якобы планирует вернуться к Агате Муцениеце, с которой развелся в июне этого года.

Но эта информация, вероятно, является всего лишь нелепым слухом. Журналистам издания Super удалось запечатлеть Павла и Мирославу возле супермаркета. Там влюбленные закупились продуктами, а после поехали в загородный дом, который находится в одном из элитных поселков Подмосковья.

Напомним, отношения Прилучного и Карпович начали стремительно развиваться после развода актера с Муцениеце. Летом Павел отправился вместе с детьми в Крым, а позже выяснилось, что ему составляет компанию и Мирослава. Она быстро нашла общий язык с наследниками возлюбленного.

Звезда сериала “Папины дочки” сразу же подверглась критике. Многие посчитали, что актриса разрушила чужой брак ради устройства своей личной жизни.