Саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза

30.10.2020, 6:18, Новости дня

Лидеры Евросоюза осудили действия Турции в Восточном Средиземноморье, а также агрессивную риторику в адрес государств сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС.

«Турция не пока не выбрала позитивный путь в отношениях с ЕС. Мы осуждаем последние односторонние действия Турции в Восточном Средиземноморье, провокации и агрессивную риторику [в адрес стран ЕС], которая полностью неприемлема», – передает ТАСС его слова.

Он также добавил, что «дальнейшие действия в отношении Турции лидеры ЕС обсудят на плановом саммите в декабре».

Напомним, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

В ответ на это турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. После карикатуристы Charlie Hebdo изобразили президента Турции сидящим в кресле в майке и трусах, с банкой напитка в правой руке. Левой рукой он высоко приподнимает платье служанке, практически обнажая ее. Женщина при этом держит в руках поднос с полными рюмками.

Надпись вверху обложки гласит: «Эрдоган, в частной жизни он очень веселый человек». Сам турецкий лидер при этом произносит, глядя в направлении обнаженной женщины: «О! А вот и пророк!».

Телеканал TRT сообщал, что Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo.