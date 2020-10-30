Кабмин выделит на выплаты борющимся с COVID-19 медикам почти 25 млрд рублей

30.10.2020, 6:18, Новости дня

Правительство РФ на основе прогноза российских регионов за октябрь выделит из резервного фонда Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в двух проектах распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году.

«Проект подготовлен на основании представленных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья заявок о прогнозных значениях потребности дополнительных финансовых ресурсов за октябрь 2020 года в размере 8,69 млрд рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения», – передает ТАСС суть проекта.

Кроме того, согласно второму проекту распоряжения, из резервного фонда будет выделено около 16,1 млрд рублей на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ» медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи людям с подтвержденным коронавирусом. Проект подготовлен на основании прогноза в потребности дополнительных финансовых ресурсов за октябрь 2020 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил продлить меры поддержки борющихся с COVID медиков.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян заявил, что более 1 млн медработников в России, работающих с больными коронавирусом, получили стимулирующие выплаты.

В апреле Мишустин сообщил, что правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.