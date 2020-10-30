Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали за 3,5 млн долларов

30.10.2020, 6:18, Новости дня

Золотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря, была продана на аукционе за 2,7 млн фунтов стерлингов (3,5 млн долларов), информирует организатор торгов, нумизматическая компания Roma Numismatics.

Монета происходит из коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, также занимавшего должность камергера императора Австрии Фердинанда I, передает РИА «Новости».

По информации представителей аукциона, в мире известно о 88 серебряных монетах EID MAR и трех золотых, две из которых на данный момент находятся в распоряжении Британского музея и Немецкого федерального банка.

Отмечается, что монета отчеканена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства Цезаря. На лицевой стороне золотой монеты изображен профиль Брута. Вокруг портрета Брута вычеканены фразы BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Луций Плаэторий Цестиан – глава монетного двора в Древнем Риме). На обратной стороне видны два кинжала и древнеримская фетровая шапочка пилос, которая ассоциируется у римлян с богиней свободы Либертас. Этот головной убор в Риме также давали рабам, получившим свободу. Внизу отлита фраза EID MAR (Мартовские иды – 15 марта, день убийства Цезаря).

Напомним, в начале года из Словацкого национального музея была похищена часть нумизматической коллекции. Стоимость украденных старинных монет превысила 1 млн евро. В нумизматической коллекции музея представлены монеты Венгерского королевства (1001-1918), Священной римской империи (962-1806), Австрийской империи (1804-1867) и Австро-Венгрии (1867-1918), которые были отчеканены на монетном дворе в городе Кремница.