Мнение: Всех жижистов касается!

30.10.2020, 6:17, Разное

Читаю сегодняшнюю (!!) новость – которая, я смотрю по своей ленте, прошла почти никем не замеченной:

“ «Сбер» консолидирует 100% Rambler и выкупает у Александра Мамута 45% доли в холдинге , сообщил банк. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку, следует из заявления «Сбера». Выкуп доли Мамута будет проведен несколькими траншами. Первый — в размере 3 млрд руб. — будет выплачен сразу после закрытия сделки, второй будет определен позднее и выплачен в течение года. В рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», которая будет консолидирована на балансе Rambler, уточняет «Сбер».

https://www.rbc.ru/business/29/10/2020/5f9af8339a79470b67836406

Новость на самом деле тревожная… для нас – всех тех, кто любит и ценит ЖЖ. Потому что по сути сменился собственник у Живого Журнала. Вот цитата из Вики: До конца декабря 2016 года[5] «Живой Журнал» подчинялся американским законам[6], так как его серверы находились в США[7][8][9] и система принадлежит американской компании LiveJournal, Inc., но с декабря 2016 года ЖЖ размещен на серверах российской компании «Rambler&Co».

Попросту говоря, получается, что Герман Греф купил наш ЖЖ. И попер Александра Мамута. Кто-то, как пионер, скажет, что этому надо “только радоваться”, потому что, дескать, Мамут это был какой-то аферюга, который очевидно идет сейчас ко дну, а вот Сбербанк – это “эффективный менеджер”, и он “принесет много инвестиций” и “сделает ЖЖ еще лучше”.

Меня, однако, именно это и пугает. Все дело в том, что ЖЖ в его нынешнем виде – это и есть ЛУЧШАЯ социальная сеть, причем не в России, а в мире: самая свободная, самая удобная и, как ни странно, самая устойчивая, с самым большим функционалом, который, скажем, тому же Фейсбуку и не снился. В ЖЖ в самом буквальном смысле НЕЧЕГО “улучшать”, от него надо отойти и не дышать, ни в коем случае не лезть в него шаловливыми ручонками! (тот же фейсбук, к примеру, недавно “улучшил дизайн” – это ж не проплюешься, стон стоит по всему миру; но Цукербергу наплевать – он с помощью “нового дизайна” сможет грести чуть больше бабла).

А зная Грефа – очевидно, что он, если уж ему в лапы попал ЖЖ, удержаться, конечно, не сможет – он станет его “улучшать” непременно. Говоря проще – портить. Смена собственника – всегда стресс, и порой – фатальный. В общем, ЖЖ – в опасности. Я вообще давно уже думаю, что ЖЖ слишком хорош как платформа для грешной России, “не по заслугам дан”. Как у нас соцсеть может быть лучше, чем у Америки?! А она ведь много лучше.

Но, блин, я не думал, что сказка кончится так быстро.