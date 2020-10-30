Мнение: Новшества отечественной пенитенциарной системы

30.10.2020, 6:15, Разное

Новости демократизации отечественной пенитенциарной системы.

Актер Михаил Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания за смертельное ДТП, решив остаться в СИЗО в Москве. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил его адвокат Владимир Васильев.

По словам Васильева, артист опасается за свое здоровье после трудного этапа. У него имеются хронические заболевания, которые могут усугубиться после холодных вагонов, в которых перевозят заключенных. Ефремов останется в хозотряде СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой находится сейчас.

Адвокат пояснил, что актер намерен развивать театр в изоляторе и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно. Помимо этого, он должен будет также выполнять обязанности, которые для него определит руководство СИЗО.

28 октября сообщалось, что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин. Он заказал гуся, фаршированного яблоками. Актеру был выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в шесть тысяч рублей.

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Считаю, что данную передовую практику необходимо внедрять во всей системе тюрем и лагерей, чтобы сами заключенные могли выбирать, где они хотят сидеть и что они хотят делать. Надо сказать твердое нет угнетению ярких личностей проходящих по этапу. Только так, можно покончить с тяжелым наследием ГУЛАГа в России и вернуться на столбовую дорогу цивилизации.